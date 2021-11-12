890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
15.12.2021 17:49
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска 51
15.12.2021 16:57
Ребенка в Петрозаводске сбил водитель без прав 1
15.12.2021 16:35
Школьный автобус едва не попал в ДТП в Карелии
15.12.2021 21:23

Владимир Лабинов о рыбных отходах из Мурманской области: «Это я дал команду привезти» (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:06, 16 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Новости партнеров

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов откровенно ответил на самые острые вопросы о молочном скандале, ввозе в Карелию рыбных отходов и собственной отставке.

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов. Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук попросила у него прояснить ситуацию с рыбными отходами.

- Это Вы разрешили их привезти в Карелию из другого региона?

- Я не просто разрешил, я дал команду привезти. Ничего плохого в этом нет.

- А хорошее что? У нас своих отходов нет?

- Это органическое удобрение, готовое к внесению. То, что эти отходы оказались на земле, - результат недостаточной охраны объекта и поврежденные жителями емкости. Жители захотели воспользоваться этими емкостями для своих личных нужд, слили все на землю…

Это хорошие удобрения. Поговорите с любым фермером, который занимается тепличным хозяйством! Мне одна фермер рассказала, что под каждый кустик рассады помидора или огурца закапывает в землю рыбу. И у нее хороший урожай. Отходы переработки рыбы, продукты гидролиза рыбной массы с использованием муравьиной кислоты – это отсутствие микробного фона, его нет никакого!

- Но микробы нашли при исследовании…

- Когда продукт вылит на землю, микробы найти уже можно. Микробов нет в емкости. А дальше уже, как преподнести.

Так что мы этим процессом заниматься будем. Способ гидролиза с муравьиной кислотой является абсолютно безвредным и экологичным. Он позволяет сделать биомассу для комплексного удобрения… Всего лишь.

- Почему отходы из Мурманской области?

- По объемам выращивания и переработки форели мы еще не достигли возможности создавать большие мощности. Из Мурманской области – это с предприятия «Русское море - Аквакультура».

Я буду и дальше стимулировать этот процесс, но хранить этот продукт мы больше не будем. Раз у нас воруют емкости, мы будем эти емкости на специализированном оборудовании сразу же вносить в почву и запахивать. От этого будет только польза.

- Этим будет какой-то подрядчик заниматься?

- Нет, совхозы будут делать это своими силами. И бочки тырить уже не получится.

Как Владимир Лабинов ответил на другие острые вопросы, читайте здесь.

Кстати, впервые в истории рубрики «Кофе со сливками» мы записали видеоверсию интервью, выбрав самые интересные моменты беседы. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-12-16 14:45:38
Если яблочнутые визжат, значит Лабинов всё делает правильно.
Житель Карелии
2021-12-16 14:45:26
Резюмирую. Лабинов дал распоряжение привезти непонятную жижу в Карелию. Жижу привезли. Лабинов должен был организовать безопасное хранение жижы. Он этого не сделал - не организовал. Жижа вылилась из неохраняемых бочек на землю и заразила её. Тем самым преступная халатность Лабинова нанесла вред родной Карелии. Правильно? или я где-то ошибся?
Сергей
2021-12-16 14:08:45
Явка с повииной это хорошо , должно смягчить наказание , надо это учесть правоохранительным органам и суду .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

15.12.2021 17:49
Обществоведение
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
В парламенте Карелии спокойны за судьбу беломорских петроглифов и поморской культуры.
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
15.12.2021 12:50
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 25
14.12.2021 15:09
«Помогать и погонять» 4
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 16
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
Сегодня 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»