Владимир Лабинов о рыбных отходах из Мурманской области: «Это я дал команду привезти» (ВИДЕО)

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов откровенно ответил на самые острые вопросы о молочном скандале, ввозе в Карелию рыбных отходов и собственной отставке.

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов. Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук попросила у него прояснить ситуацию с рыбными отходами.

- Это Вы разрешили их привезти в Карелию из другого региона?

- Я не просто разрешил, я дал команду привезти. Ничего плохого в этом нет.

- А хорошее что? У нас своих отходов нет?

- Это органическое удобрение, готовое к внесению. То, что эти отходы оказались на земле, - результат недостаточной охраны объекта и поврежденные жителями емкости. Жители захотели воспользоваться этими емкостями для своих личных нужд, слили все на землю…

Это хорошие удобрения. Поговорите с любым фермером, который занимается тепличным хозяйством! Мне одна фермер рассказала, что под каждый кустик рассады помидора или огурца закапывает в землю рыбу. И у нее хороший урожай. Отходы переработки рыбы, продукты гидролиза рыбной массы с использованием муравьиной кислоты – это отсутствие микробного фона, его нет никакого!

- Но микробы нашли при исследовании…

- Когда продукт вылит на землю, микробы найти уже можно. Микробов нет в емкости. А дальше уже, как преподнести.

Так что мы этим процессом заниматься будем. Способ гидролиза с муравьиной кислотой является абсолютно безвредным и экологичным. Он позволяет сделать биомассу для комплексного удобрения… Всего лишь.

- Почему отходы из Мурманской области?

- По объемам выращивания и переработки форели мы еще не достигли возможности создавать большие мощности. Из Мурманской области – это с предприятия «Русское море - Аквакультура».

Я буду и дальше стимулировать этот процесс, но хранить этот продукт мы больше не будем. Раз у нас воруют емкости, мы будем эти емкости на специализированном оборудовании сразу же вносить в почву и запахивать. От этого будет только польза.

- Этим будет какой-то подрядчик заниматься?

- Нет, совхозы будут делать это своими силами. И бочки тырить уже не получится.

Как Владимир Лабинов ответил на другие острые вопросы, читайте здесь.

Кстати, впервые в истории рубрики «Кофе со сливками» мы записали видеоверсию интервью, выбрав самые интересные моменты беседы.