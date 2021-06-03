Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска

Глава Петрозаводска устроил на обеде разборку с байкерами, катающимися по пешеходным дорожкам на набережной города.

Об инциденте на набережной Владимир Любарский пишет на своей старнице в соцсети:

«Поехал на обеде посмотреть, как почистили от надписей гранитное ограждение на набережной. И что наблюдаю — тарахтят прямо по пешеходной зоне два байкера на своих тяжелых хромированных мотоконях. Догоняю одного:

— Вы, что не знаете, что здесь движение на мототранспорте запрещено?

— А вы что, ГИБДД что ли? (и не думает останавливаться)

— Я не ГИБДД, но если надо — будет через пять минут. Я глава города. Да и какая разница?

Внимания ноль. Пришлось пойти на таран. Самокатом», - пишет Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска до рукоприкладства дело не дошло. Хотя спортивного вида люди, занимающиеся на тренажерах, отвлеклись от занятий и пришли на помощь мэру.

«Удаллись, извинились, типа, говорят, знака у вас тут нет, был бы знак — мы бы не поехали. Проверил потом — знак есть — велодорожка, его достаточно», — подытожил мэр.

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