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Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска

Новости. Происшествия
15:48, 04 Июня 2021
фото: © страница Владимира Любарского в ВК

Глава Петрозаводска устроил на обеде разборку с байкерами, катающимися по пешеходным дорожкам на набережной города.

Об инциденте на набережной Владимир Любарский пишет на своей старнице в соцсети:

«Поехал на обеде посмотреть, как почистили от надписей гранитное ограждение на набережной. И что наблюдаю — тарахтят прямо по пешеходной зоне два байкера на своих тяжелых хромированных мотоконях. Догоняю одного:

— Вы, что не знаете, что здесь движение на мототранспорте запрещено?

— А вы что, ГИБДД что ли? (и не думает останавливаться)

— Я не ГИБДД, но если надо — будет через пять минут. Я глава города. Да и какая разница?

Внимания ноль. Пришлось пойти на таран. Самокатом», -  пишет Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска до рукоприкладства дело не дошло. Хотя спортивного вида люди, занимающиеся на тренажерах, отвлеклись от занятий и пришли на помощь мэру.

«Удаллись, извинились, типа, говорят, знака у вас тут нет, был бы знак — мы бы не поехали. Проверил потом — знак есть — велодорожка, его достаточно», — подытожил мэр.

Ранее Владимир Любарский «выскочил на навозный запах», о котором сообщили жители Ключевой.

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Комментарии

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Серж
2021-06-04 17:05:55
" Я не ГИБДД, но е с л и н а д о — будет через пять минут. Я глава города. Да и какая разница?" Что это , браток из 90 х??????
Клещ
2021-06-04 17:02:14
совершил ДТП и скрылся с места проишествия)
Generalus87
2021-06-04 16:47:56
Во это молодчага
Серж
2021-06-04 16:43:26
Трезвый хоть был ?? Действия какие то не адекватные и не правовые .
Самуил
2021-06-04 16:49:56
Серж, в своё время Масляков гонялся за нарушителями ПДД. Тоже в начале бытности мэром.
Серж
2021-06-04 16:55:54
Самуил, тут мелкое хулиганство на лицо , ПДД в другой отрасли права . Полное не понимание менеджером азов юриспруденции .
кир
2021-06-04 16:06:57
Но опыт уже есть.))
drug
2021-06-04 16:06:27
С таким главой города я не завидую ленивым и преступным чиновникам.
Гость
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