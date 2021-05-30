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«Выскочили на навозный запах»: Глава Петрозаводска решает проблемы со зловонием на Ключевой

Новости. Общество
16:29, 31 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Владимир Любарский выехал по сигналу от горожан в микрорайон Ключевая, где учуяли специфический запах.

«По сигналу от наших бдительных помощников и помощниц, то есть от вас, дорогие горожане, выскочили (на служебном автомобиле если что, не на самокатах) с заместителем А. Бекелевым на Ключевую, — пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети —  Запах есть конечно, Нойбранденбургская, Кемская — специфический, т. н. „навозный“»

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По словам Любарского, доехал он до очистных. Если с ними если стоять — там тоже пахнет.

«Но! Дальше в сторону города от КОС — запаха нет, даже с учетом направления ветра. И появляется он вновь только в районе Сайнаволока. Нашли там такие вот ручьи-колодцы. Причем именно сейчас идет поверхностно чистая вода, но по осадку очевидно, что это только сейчас она чистая. Это пока все, что удалось установить самому — дальше с Водоканалом специалисты мэрии продолжат работу по поиску источника проблем», — пишет мэр города, поблагодарив инициативных жителей Ключевой.

Ранее глава Петрозаводска рассказал о поиске источника неприятного запаха на Ключевой и попросил горожан сигнализировать об усилении вони.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-05-31 16:58:06
В идеале нужно . чтобы замы . нач.управлений , отделов " выскакивали " , а ни мэр скакал , но в принципе для начала тоже не плохо .
asusls
2021-05-31 16:39:16
Интересная работа.
Козьма
2021-05-31 16:33:38
Плохо что не на самокате выехал , а так молодец , отреагировал .
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