Глава Петрозаводска призвал сообщать о неприятном запахе на Ключевой

Представители городской мэрии рассказали о поиске источника неприятного запаха на Ключевой и попросили горожан сигнализировать об усилении вони.

«Друзья, добрый день! Понимаю, что такой текст наверняка кого-то улыбнёт, но проблема на самом деле серьёзная. Работаем с „ПКС-Водоканал“ по определению источника неприятного запаха на Ключевой. Сигналы об этой проблеме поступают в администрацию по разным каналам, не только через социальные сети. Понимаем, что без участия населения нам будет гораздо сложнее добиться нужного результата. В этой связи прошу сообщать об усилении запаха в Единую дежурно-диспетчерскую службу на номер 051», — сообщил на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

Также глава города дал ссылку на сайт администрации, где подробно рассказывается о поиске неприятного запаха на Ключевой.

Петрозаводская мэрия совместно с «ПКС-Водоканал» провели мероприятия по установлению источника запаха канализации в районе Ключевая. Сигналы об этой проблеме регулярно поступают от местных жителей, в том числе через социальные сети. Запах особенно усиливается летом в жаркую погоду.

«Проблема, безусловно, есть. Необходимо установить ее причину. АО „ПКС-Водоканал“ во взаимодействии со специалистами администрации обследовали объекты, а также отобрали ряд проб исследований, в том числе достаточно дорогостоящих. Проведенная работа позволяет предположить, что источник неприятного запаха может быть вне зоны обслуживания „ПКС“: это могут быть и бесхозные сети, и сети, принадлежащие тем, кто не в состоянии их содержать. Рассматриваем также вариант несанкционированного слива жидких бытовых отходов. Определение источника запаха продолжается», — пояснил представитель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Председатель комитета ЖКХ отметил, что существенную помощь в анализе причин существующей на Ключевой проблемы оказывают жители города.