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Глава Петрозаводска призвал сообщать о неприятном запахе на Ключевой

Новости. Общество
14:50, 27 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Представители городской мэрии рассказали о поиске источника неприятного запаха на Ключевой и попросили горожан сигнализировать об усилении вони.

«Друзья, добрый день! Понимаю, что такой текст наверняка кого-то улыбнёт, но проблема на самом деле серьёзная. Работаем с „ПКС-Водоканал“ по определению источника неприятного запаха на Ключевой. Сигналы об этой проблеме поступают в администрацию по разным каналам, не только через социальные сети. Понимаем, что без участия населения нам будет гораздо сложнее добиться нужного результата. В этой связи прошу сообщать об усилении запаха в Единую дежурно-диспетчерскую службу на номер 051», — сообщил на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

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Также глава города дал ссылку на сайт администрации, где подробно рассказывается о поиске неприятного запаха на Ключевой.

Петрозаводская мэрия совместно с «ПКС-Водоканал» провели  мероприятия по установлению источника запаха канализации в районе Ключевая. Сигналы об этой проблеме регулярно поступают от местных жителей, в том числе через социальные сети. Запах особенно усиливается летом в жаркую погоду.

«Проблема, безусловно, есть. Необходимо установить ее причину. АО „ПКС-Водоканал“ во взаимодействии со специалистами администрации обследовали объекты, а также отобрали ряд проб исследований, в том числе достаточно дорогостоящих. Проведенная работа позволяет предположить, что источник неприятного запаха может быть вне зоны обслуживания „ПКС“: это могут быть и бесхозные сети, и сети, принадлежащие тем, кто не в состоянии их содержать. Рассматриваем также вариант несанкционированного слива жидких бытовых отходов. Определение источника запаха продолжается», — пояснил представитель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Председатель комитета ЖКХ отметил, что существенную помощь в анализе причин существующей на Ключевой проблемы оказывают жители города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-05-27 16:44:21
Звонить бесполезно - там не умеют слушать.
Ответ один: запах с очистных сооружений - ветер поменяется и запаха не будет. Они наверно в чем-то правы.
Ходили - сами искали.
НАШЛИ !!!! ДОЛГО ИСКАЛИ СОБСТВЕННИКА - ВСЕМ РАССКАЗАЛИ - НО ВСЕМ ...
На Судостроительной за забором санатория имеется просека (лесная дорога) там расположены канализационные сети 75 авторемонтного завода. На заводе сейчас склады одной федеральной торговой сети.
Сети брошены - крышки колодцев отсутствуют - прикрыты деревянными щитами- постоянные засоры - все переливается из колодцев и льется в лесополосу. Мы обследовали только участок от новых домов по ул. Кемской до дороги в Сайнаволок. Ужас - все брошено и загажено.
Кто пользуется данными сетеми - кто к ним подключен кроме завода тоже вопрос ???
А что твориться ниже дороги в сторону озера страшно представить.
Так же рекомендуем обследовать территорию бывшего завода Авангард. От центральной проходной - в самой дальней точке (ближе к Сайнаволоку) - устроена НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ свалка различного муора - там все сразу: бытовой - строительный - отработка камня - опилки и сбросы канализации (откройте карту - спутник и все будет перед глазами).
Вася
2021-05-27 16:35:11
Наш ответ Западу.
елпидифор
2021-05-27 16:15:41
Ну это же популизм чистой воды, помахивающей фекалиями. А фраза "текст наверняка кого-то улыбнёт" в исполнении чиновника, явно идет от его не умных спичрайтеров,
skynet
2021-05-27 15:29:36
Источником неприятного запаха является г...о
Жорж
2021-05-27 15:00:07
А если запахов не чувствуешь,это Ковид?
Гость
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