Ветер уронил новогоднюю ель в центре Петрозаводска

Праздничное дерево на набережной пало под ударами стихии.
Сильный ветер снес праздничную ель на набережной Петрозаводска. Эти кадры опубликовали в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».
На видео заметно, как разгулялась стихия. На побережье Онего разыгрался шторм.
Ранее в ЕДДС города предупредили об опасности: ветер срывает с домов элементы кровли.
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