Жителей Петрозаводска предупредили об опасности из-за ветра

Стихия разрушает дома в столице Карелии.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили об опасности, вызванной обрушившимся на город ветром.

Так, на Лесном проспекте, 11, со стороны дороги на 9 этаже от подоконника оказался оторван лист железа. Информация была передана для проверки в управляющую компанию.

А на улице Мурманская, 6, над подъездом подъездом повис конструктивный элемент кровли, болтается от ветра. Информация также была передана для проверки директору управляющей компании, были поставили ограждение. Работы будут проводиться после того, как стихнет ветер. В ЕДДС предупредили об осторожности.