Владимир Путин поговорит с Артуром Парфенчиковым в понедельник

Рабочая встреча Президента России Владимира Путина и главы Карелии Артура Парфенчикова пройдет в онлайн-режиме и будет посвящена 100-летию республики.

Как нам сообщил источник в окружении Артура Парфенчикова, на понедельник запланирована рабочая встреча Президента России Владимира Путина с главой Карелии. Она пройдет в режиме видеоконференцсвязи и будет посвящена 100-летию Карелии – юбилей республика отмечает 8 июня.

Ожидается, что Владимир Путин в лице Артура Парфенчикова поздравит всех жителей Карелии с праздником.

Кроме этого, глава государства, возможно, обсудит с руководителем республики реализацию Федеральной целевой программы развития Карелии и текущую ситуацию в регионе в связи с борьбой с коронавирусом.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин направил жителям Карелии поздравительную телеграмму к 100-летию республики.