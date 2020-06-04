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Владимир Путин поговорит с Артуром Парфенчиковым в понедельник

Новости. Политика
12:20, 05 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочая встреча Президента России Владимира Путина и главы Карелии Артура Парфенчикова пройдет в онлайн-режиме и будет посвящена 100-летию республики.

Как нам сообщил источник в окружении Артура Парфенчикова, на понедельник запланирована рабочая встреча Президента России Владимира Путина с главой Карелии. Она пройдет в режиме видеоконференцсвязи и будет посвящена 100-летию Карелии – юбилей республика отмечает 8 июня.

Ожидается, что Владимир Путин в лице Артура Парфенчикова поздравит всех жителей Карелии с праздником.

Кроме этого, глава государства, возможно, обсудит с руководителем республики реализацию Федеральной целевой программы развития Карелии и текущую ситуацию в регионе в связи с борьбой с коронавирусом.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин направил жителям Карелии поздравительную телеграмму к 100-летию республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-05 12:46:07
Вот только говорить и умеют.
новый
2020-06-05 12:41:09
Ссаныч, фас !
Гость
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