Президент России поздравил жителей Карелии с юбилеем республики

Владимир Путин один из первых поздравил Карелию со 100-летием, сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

Накануне столетнего юбилея нашей республики президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Карелии Артуру Парфенчикову, в которой поздравил всех жителей региона с предстоящим праздником.

"Этот юбилей – значимая дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной край, гордится его историей, уникальными природными богатствами, самобытными традициями и обычаями живущих здесь народов. За прошедшее время, благодаря многим поколениям ваших земляков, в республике были построены новые города и поселки, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, созданы лесопромышленный и горнопромышленный комплексы", – написал президент.

Путин выразил особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной.

"Сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона", – отметил Владимир Путин.