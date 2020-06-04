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Президент России поздравил жителей Карелии с юбилеем республики

Новости. Общество
09:15, 05 Июня 2020
фото: © kremlin.ru
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Владимир Путин один из первых поздравил Карелию со 100-летием, сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

Накануне столетнего юбилея нашей республики президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Карелии Артуру Парфенчикову, в которой поздравил всех жителей региона с предстоящим праздником.

"Этот юбилей – значимая дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной край, гордится его историей, уникальными природными богатствами, самобытными традициями и обычаями живущих здесь народов. За прошедшее время, благодаря многим поколениям ваших земляков, в республике были построены новые города и поселки, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, созданы лесопромышленный и горнопромышленный комплексы", – написал президент.

Путин выразил особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной.

"Сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона", – отметил Владимир Путин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Demari
2020-06-05 10:57:19
С виртуальным праздником ..поздравил САМ ..виртуально.
User
2020-06-05 10:42:27
Заранее поздравлять с днем рождения - плохая примета. Шаман подтвердит.
новый
2020-06-05 10:37:43
Местечковую либерастню не поздравил. Сейчас истерить начнут в бессильной злобе.
Demari
2020-06-05 10:55:58
новый, твой Господин..ты наверно ,от радости ..того ..в шаровары. )
Кил
2020-06-05 10:31:14
Обидно за Республику, почти всё развалено и распродано, деревни исчезают, районы нищенствуют, до и название Карелия уже как-то режет слух, карелов почти нет, зато министерство есть, коренные жители уезжают в поисках лучшей жизни, кому очень повезло переехали в Финляндию, другие едут туда ,где пока ещё можно выживать.....
Саныч
2020-06-05 10:30:29
Спасибо за валентинку, чувак.
Кил
2020-06-05 10:27:41
Обидно за разваленную
родитель
2020-06-05 10:06:43
Всё созданное поколениями граждан республики либо развалено, либо передано в руки дядей-миллиардеров. Нам остались лишь серьёзный потенциал и большие возможности. Громадное человеческое спасибо, любимый вы наш Владимир Владимирович!
Ткачев
2020-06-05 11:01:31
родитель, Карелы, народ трудолюбивый. Он верит в их будущее.
Гость
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