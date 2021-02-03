Власти добиваются снижения затрат бизнеса на прием платежей банковскими картами

Минпромторг и торговые сети обратятся в Центральный банк с вопросом о снижении комиссии за эквайринг - услугу по приему безналичной оплаты пластиковыми картами.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Этот вопрос обсуждался на совещании министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с представителями федеральных и региональных торговых сетей.

"Существенное влияние на экономику розничной торговли оказывают высокие ставки комиссии за эквайринг – банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. В рамках совещания участники приняли решение обратиться в Центральный банк Российской Федерации при поддержке Минпромторга России по вопросу возможного снижения ставок", - говорится в сообщении министерства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".