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Власти договорились с торговыми сетями о ценах на продукты питания

Новости. Экономика
08:51, 20 Марта 2020
фото: Никита Инфантьев / Коммерсантъ
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Минпромторг договорился с российскими ритейлерами о поддержании стабильных цен на продовольственные товары.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"С ритейлом мы договорились, что цены будут стабильные. Где-то есть импортные поставки. Все равно у нас рубль обесценился по отношению к евро и доллару, не так как пять лет назад, но так или иначе есть. Возможно, будут какие-то повышения цен, но пока незначительные", - сказал он.

По его словам, проблем с товаром нет.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-20 10:02:31
))) Они с государственной корпорацией и цене бензина не могут договориться. А возомнили, что влияют на цены частных, коммерческих организаций. Комики!
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