Власти договорились с торговыми сетями о ценах на продукты питания

Минпромторг договорился с российскими ритейлерами о поддержании стабильных цен на продовольственные товары.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"С ритейлом мы договорились, что цены будут стабильные. Где-то есть импортные поставки. Все равно у нас рубль обесценился по отношению к евро и доллару, не так как пять лет назад, но так или иначе есть. Возможно, будут какие-то повышения цен, но пока незначительные", - сказал он.

По его словам, проблем с товаром нет.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".