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Власти Финляндии обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией

Новости. Общество
12:45, 22 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Около 60% новых случаев приходится на детей и молодежь.

Власти Финляндии обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщила финская телерадиокорпорация Yle, с середины июня еженедельное число инфицированных выросло в стране четыре раза. На прошлой неделе в Финляндии было зафиксировано 2210 новых случаев ковида, а накануне уже 453.

Вместе с тем, как отмечает Yle, за неделю не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Медики связывают это с вакцинацией населения. В то же время, они обращают внимание на участившиеся случаи заражения среди молодых людей. В частности, около 60 % новых случаев коронавирусной инфекции на прошлой неделе были выявлены у лиц в возрасте от 10 до 29 лет.

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