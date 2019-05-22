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Новости. Общество
11:17, 22 Мая 2019
фото: Илья Тимин

Власти готовятся внести изменения в генплан Петрозаводска

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Летом будет объявлен конкурс для заключения контракта на внесение изменений в генплан города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"Напомню, что в 2016 году вступило в силу определение Верховного суда РФ, в соответствии с которым Генеральный план, утвержденный в 2008 году, признан не действующим на большой территории лесных кварталов. Эту нашу основную проблему, а также текущие накопившиеся вопросы мы будем решать при внесении изменений в Генеральный план, – отметил заместитель главы администрации" – председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

При разработке проекта внесения изменений в генплан будут рассмотрены все аспекты перспективного развития Петрозаводского городского округа с учетом необходимости создания благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата, условий для продвижения высоких стандартов качества жизни, а также с учетом реализации в полной мере федеральных и региональных программ.

По итогу работы по муниципальному контракту будет разработан проект внесения изменений в генплан. С учетом длительной процедуры согласований ориентировочный срок окончания работ по внесению изменений – 2020 год.

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Комментарии

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Изя
2019-05-22 12:38:18
Не посадили бы хоть кого после такого планирования . Что тут менять , если предыдущие планы составляли нормальные специалисты-практики , а не какие то выскочки как сейчас . :)
zanoza
2019-05-22 12:01:03
Оказывается заживём с новым генпланом города "в благоприятном хозяйственном и инвестиционном климате по высоким стандартам качества жизни". И для воплощения всех этих благ нужно всего лишь принять новый генплан города? Кто-то в это верит?
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-22 12:15:18
zanoza, даже уверены - те, кто получит новые земли под застройку вместо лесных парков.
Гость
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