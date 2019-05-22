Власти готовятся внести изменения в генплан Петрозаводска

Летом будет объявлен конкурс для заключения контракта на внесение изменений в генплан города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"Напомню, что в 2016 году вступило в силу определение Верховного суда РФ, в соответствии с которым Генеральный план, утвержденный в 2008 году, признан не действующим на большой территории лесных кварталов. Эту нашу основную проблему, а также текущие накопившиеся вопросы мы будем решать при внесении изменений в Генеральный план, – отметил заместитель главы администрации" – председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

При разработке проекта внесения изменений в генплан будут рассмотрены все аспекты перспективного развития Петрозаводского городского округа с учетом необходимости создания благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата, условий для продвижения высоких стандартов качества жизни, а также с учетом реализации в полной мере федеральных и региональных программ.

По итогу работы по муниципальному контракту будет разработан проект внесения изменений в генплан. С учетом длительной процедуры согласований ориентировочный срок окончания работ по внесению изменений – 2020 год.