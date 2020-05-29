Власти готовы подождать, когда бизнес сможет заплатить за приватизацию госимущества

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии приступило к приему заявок от предпринимателей на предоставление отсрочки по уплате выкупных платежей за приватизацию госимущества.

Об этом написала на своей странице Вконтакте руководитель министерства Янина Свидская.

"В целях поддержки карельских предпринимателей в условиях экономического спада в связи с распространением коронавирусной инфекции Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия принимает заявки от предпринимателей на предоставление отсрочки по уплате выкупных платежей по договорам выкупа государственного имущества Республики Карелия", - написала Свидская. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".