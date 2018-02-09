16:08, 09 Февраля 2018
Власти Карелии добиваются принятия закона, ужесточающего требования к работе такси
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Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии добивается принятия федерального закона об ужесточении требований к работе такси.
Как пояснил начальник отдела транспорта министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Наумов, законопроект уже три года находится на рассмотрении Госдумы, карельское ведомство считает необходимым ускорить его принятие.
По словам Наумова, одна из главных статей законопроекта устанавливает ответственность перевозчиков за работу без разрешения на осуществление таксомоторных перевозок. Нелегальных таксистов сейчас можно наказать только за незаконное предпринимательство, но не за пассажирские перевозки.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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