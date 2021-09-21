Власти Карелии готовы признать приоритетным проектом строительство завода по выпуску алкоголя

Компания «АлкоВорлд», которая владеет Петрозаводским ликероводочным заводом, собирается строить новое предприятие и подала заявку на включение этого проекта в перечень приоритетных для республики.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«С целью увеличения объёмов производства продукции планируется реализация инвестиционного проекта по строительству производственного и логистического комплекса. Объём инвестиций составит 110 млн рублей капитальных вложений с планируемым созданием в рамках проекта 65 новых рабочих мест. Глава Карелии поручил министерству экономического развития оперативно рассмотреть заявку предприятия на включение в список приоритетных инвестиционных проектов для решения вопросов по реализации планируемого проекта», — говорится в сообщении.

Статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компании получить преференции от правительства Карелии.

Ранее Парфенчиков говорил, что «АлкоВорлд» собирается «фактически строить новый завод» рядом с территорией действующего предприятия.

Глава Карелии тогда рассказывал, что собственник планирует сохранить старое здание, как памятник истории. Кроме того, предполагалось обустройство всей территории вокруг завода, включая набережную.