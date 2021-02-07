Форелеводам могут разрешить размещение хозпостроек в водоохранной зоне, заявил вице-премьер Карелии

Власти Карелии поддерживают инициативу форелеводов о внесении изменений в законодательство, согласно которым они должны получить право размещать инфраструктурные объекты в водоохранной зоне.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Сампо ТВ 360" вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"Карельские форелеводы не могут добиться изменений в Лесном кодексе, которые разрешили бы строить объекты инфраструктуры форелеводческого хозяйства на берегу того озера, где хозяйство располагается. Вопрос очень важный, потому что, во-первых, это удобно, когда у тебя на берегу есть вся необходимая инфраструктура – склады для садков, склады для хранения кормов, а не где-то в соседней деревне…", - сказал Родионов.

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