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Форелеводам могут разрешить размещение хозпостроек в водоохранной зоне, заявил вице-премьер Карелии

Новости. Общество
12:12, 08 Февраля 2021
фото: "Республика" / Лилия Кончакова
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Власти Карелии поддерживают инициативу форелеводов о внесении изменений в законодательство, согласно которым они должны получить право размещать инфраструктурные объекты в водоохранной зоне.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Сампо ТВ 360" вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"Карельские форелеводы не могут добиться изменений в Лесном кодексе, которые разрешили бы строить объекты инфраструктуры форелеводческого хозяйства на берегу того озера, где хозяйство располагается. Вопрос очень важный, потому что,  во-первых, это удобно, когда у тебя на берегу есть вся необходимая инфраструктура – склады для садков, склады для хранения кормов, а не где-то в соседней деревне…", - сказал Родионов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2021-02-08 13:27:28
Отличное дело! Теперь можно строить что угодно в водоохранной зоне, главное в кладовку кинуть пару мешков рыбного корма. :)
Joker
2021-02-08 12:50:11
Хорошо, пусть разрешат, но только при усилении контроля за исполнением ими природоохранного, в т.ч. водного законодательства. А то идёт игра в одни ворота, а потом "красные реки" текут по Карелии..Кстати, чем там закончился этот скандал, наказали хоть кого-нибудь..??
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