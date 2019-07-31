Власти Карелии хотят возить туристов к петроглифам на электрокарах

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил правительству разработать подробный план инфраструктуры будущего музея-заповедника, который планируется создать в местах скопления беломорских и онежских петроглифов.

Сегодня на заседании правительства губернатор напомнил, что власти Карелии подали заявку на включение петроглифов – наскальных рисунков древнего человека – в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению Парфенчикова, посмотреть петроглифы будут приезжать 100-200 тысяч человек в год и власти должны заранее побеспокоиться о создании необходимой инфраструктуры, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.