Власти Карелии компенсируют затраты представителям "мусорного бизнеса"

Депутаты профильного комитета Заксобрания Карелии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию затрат компаниям, занимающимся сбором и утилизацией мусора.

Законопроект, предполагающий оказание новых мер господдержки предпринимателям по целому списку направлений ведения бизнеса, сегодня был рассмотрен комитетом по экономической политике. Документ представила первый заместитель министра экономического развития и промышленности Янина Свидская.



По ее словам, власти приняли решение расширить комплекс мер поддержки и учесть интересы компаний, работающих в сфере утилизации мусора.

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