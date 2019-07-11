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Новости. Экономика
16:25, 11 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Власти Карелии компенсируют затраты представителям "мусорного бизнеса"

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Депутаты профильного комитета Заксобрания Карелии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию затрат компаниям, занимающимся сбором и утилизацией мусора.

Законопроект, предполагающий оказание новых мер господдержки предпринимателям по целому списку направлений ведения бизнеса, сегодня был рассмотрен комитетом по экономической политике. Документ представила первый заместитель министра экономического развития и промышленности Янина Свидская.

По ее словам, власти приняли решение расширить комплекс мер поддержки и учесть интересы компаний, работающих в сфере утилизации мусора.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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User
2019-07-11 16:48:45
Это человеку с табуреткой что ли?
Гость
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