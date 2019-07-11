Власти Карелии компенсируют затраты представителям "мусорного бизнеса"

Новости по теме
Загрузка...
Депутаты профильного комитета Заксобрания Карелии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию затрат компаниям, занимающимся сбором и утилизацией мусора.
Законопроект, предполагающий оказание новых мер господдержки предпринимателям по целому списку направлений ведения бизнеса, сегодня был рассмотрен комитетом по экономической политике. Документ представила первый заместитель министра экономического развития и промышленности Янина Свидская.
По ее словам, власти приняли решение расширить комплекс мер поддержки и учесть интересы компаний, работающих в сфере утилизации мусора.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 15:56
05.07.2019, 15:46
Аналитика
Сегодня 14:27
Политкухня
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства.
Сегодня 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
Чтиво
10.07.2019 13:51
Без политики
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии