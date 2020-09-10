Власти Карелии надеются на продолжение проекта развития белорусского завода на базе ОТЗ

Правительство Карелии надеется на продолжение реализации проекта по производству лесозаготовительной техники на белорусском предприятии "Амкодор-Онего", созданном на бывшей производственной площадке Онежского тракторного завода.

Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Он напомнил, что "Амкодор-Онего" входит в состав крупнейшей белорусской компании "Амкодор".

"Компания ("Амкодор" - прим. ред.), несмотря на, может быть, временные сложности с реализацией именно этого проекта, входит в семерку крупнейших компаний мира по выпуску лесозаготовительной техники, и мы очень надеемся, что в скором времени и это предприятие будет на таком же серьезном этапе развития, как сегодня «Петрозаводскмаш», Онежский судостроительный завод. И мы также будем гордиться успехами и достижениями...", - сказал Родионов.

В июле генеральный директор ООО "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич рассказывал о ходе реконструкции бывших цехов Онежского тракторного завода.

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