Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выступавший за Карелию хоккеист жестоко избит в Петербурге 6
Сегодня 06:40
Штормовой ветер обрушится завтра на Карелию
10.09.2020 15:20
Очевидцы сделали фото места страшной аварии в Карелии, унесшей жизни двух человек
Сегодня 08:48
Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии
10.09.2020 14:38
Девочка погибла при попытке сделать селфи во время шторма 2
10.09.2020 21:30

Власти Карелии надеются на продолжение проекта развития белорусского завода на базе ОТЗ

Новости. Общество
11:32, 11 Сентября 2020
фото: пресс-служба правительства РК
Загрузка...

Правительство Карелии надеется на продолжение реализации проекта по производству лесозаготовительной техники на белорусском предприятии "Амкодор-Онего", созданном на бывшей производственной площадке Онежского тракторного завода.

Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Он напомнил, что "Амкодор-Онего" входит в состав крупнейшей белорусской компании "Амкодор".

"Компания ("Амкодор" - прим. ред.), несмотря на, может быть, временные сложности с реализацией именно этого проекта, входит в семерку крупнейших компаний мира по выпуску лесозаготовительной техники, и мы очень надеемся, что в скором времени и это предприятие будет на таком же серьезном этапе развития, как сегодня «Петрозаводскмаш», Онежский судостроительный завод. И мы также будем гордиться успехами и достижениями...", - сказал Родионов.

В июле генеральный директор ООО "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич рассказывал о ходе реконструкции бывших цехов Онежского тракторного завода.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-09-11 14:14:07
Как в песне из рязановского фильма: "Мы не пашем, не сеем, не строим, - мы гордимся общественным строем!"
кир
2020-09-11 12:57:18
Фигня. Ничего не будет, пока не присоединят её снова без всякого союзного государства. По желанию трудящихся, естественно.
Саныч
2020-09-11 12:02:46
Интересно. "Петрозаводскамаш" в свое время с кровью отстояли, и так горды этому.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»