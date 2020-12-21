Власти Карелии надеются построить в Спасской Губе федеральный детский лагерь

Идут предпроектные работы по строительству в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального детско-юношеского центра, который мог бы принимать детей круглый год.

С предложением о создании в Карелии круглогодичного лагеря для детей глава республики Артур Парфенчиков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко еще в начале этого года. По задумке властей республики, зимой лагерь в Спасской Губе станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом – центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха. Учитывая близость санатория "Марциальные воды" к Спасской Губе, возможно предусмотреть одновременный отдых с лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, считает глава Карелии.

"Мы продолжаем прорабатывать инициативу по созданию общероссийского лагеря в Кондопожском районе. В настоящий момент сотрудничаем с Главгосэкспертизой, Министерством строительства с тем, чтобы сформировать техническое задание для дальнейшего проектирования. У нас есть земельный участок. Мы понимаем, как будет решен вопрос с технологическим присоединением. Определили перечь необходимых зданий: спортивных, бытовых, хозяйственных. Все это требует просчета с точки зрения проекта. Так что сейчас идут предпроектные работы", – сообщил глава Минобразования Карелии Роман Голубев.

По словам сенатора Игоря Зубарева, на Днях Карелии, которые пройдут в верхней палате парламента в следующем году, вопрос об организации детского отдыха не останется без внимания.

"К сожалению, борьба с коронавирусом отодвинула на второй план многие проблемы, которые нуждались в оперативном решении. Дни субъектов в Совете Федерации предоставляют регионам возможность решить острые вопросы. Итогом Дней субъекта является постановление Совета Федерации, которое направляется в правительство страны. Если мы докажем, что нам нужна помощь в реализации каких-то проектов, то сможем рассчитывать на поддержку на самом высоком уровне. Я уверен, что создание федерального детско-юношеский центра в Карелии получит такую поддержку. Безусловно, лагерь должен быть доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ни на одной из стационарных баз в Карелии не было создано условий для детей-инвалидов. Поэтому при проектировании должны быть учтены все потребности ребят с проблемами в здоровье, должна быть создана доступная среда", – считает сенатор.

Подробнее о судьбе стационарных лагерей в Карелии, которые этим летом были закрыты для детей, читайте здесь.