Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета 18
21.12.2020 16:20
Житель Карелии перевел мошенникам 1,5 млн рублей, взяв "зеркальный кредит" 1
21.12.2020 14:25
Стала известна судьба стационарных детских лагерей в Карелии 3
21.12.2020 16:23
Назван простой способ самостоятельно проверить здоровье сердца 7
21.12.2020 19:40
Вице-премьер Карелии высказалась о "заморозке" взносов на капремонт для населения 12
21.12.2020 15:20
Решение кадровых проблем дало результаты по капремонту жилья в Карелии, считает глава Минстроя 21
21.12.2020 15:50
Звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за Авербуха
21.12.2020 21:30

Власти Карелии надеются построить в Спасской Губе федеральный детский лагерь

Новости. Общество
10:37, 22 Декабря 2020
фото: © Кукин Валерий/wikipedia.org
Загрузка...

Идут предпроектные работы по строительству в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального детско-юношеского центра, который мог бы принимать детей круглый год.

С предложением о создании в Карелии круглогодичного лагеря для детей глава республики Артур Парфенчиков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко еще в начале этого года. По задумке властей республики, зимой лагерь в Спасской Губе станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом – центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха. Учитывая близость санатория "Марциальные воды" к Спасской Губе, возможно предусмотреть одновременный отдых с лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, считает глава Карелии.

"Мы продолжаем прорабатывать инициативу по созданию общероссийского лагеря в Кондопожском районе.  В настоящий момент сотрудничаем с Главгосэкспертизой, Министерством строительства с тем, чтобы сформировать техническое задание для дальнейшего проектирования. У нас есть земельный участок. Мы понимаем, как будет решен вопрос с технологическим присоединением. Определили перечь необходимых зданий: спортивных, бытовых, хозяйственных. Все это требует просчета с точки зрения проекта. Так что сейчас идут предпроектные работы", – сообщил глава Минобразования Карелии Роман Голубев.

По словам сенатора Игоря Зубарева, на Днях Карелии, которые пройдут в верхней палате парламента в следующем году, вопрос об организации детского отдыха не останется без внимания.

"К сожалению, борьба с коронавирусом отодвинула на второй план многие проблемы, которые нуждались в оперативном решении. Дни субъектов в Совете Федерации предоставляют регионам возможность решить острые вопросы. Итогом Дней субъекта является постановление Совета Федерации, которое направляется в правительство страны. Если мы докажем, что нам нужна помощь в реализации каких-то проектов, то сможем рассчитывать на поддержку на самом высоком уровне. Я уверен, что создание федерального детско-юношеский центра в Карелии получит такую поддержку. Безусловно, лагерь должен быть доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ни на одной из стационарных баз в Карелии не было создано условий для детей-инвалидов. Поэтому при проектировании должны быть учтены все потребности ребят с проблемами в здоровье, должна быть создана доступная среда", – считает сенатор.

Подробнее о судьбе стационарных лагерей в Карелии, которые этим летом были закрыты для детей, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-12-22 12:11:13
Одного мало что ли?
Off
2020-12-22 11:13:09
Тоже бутафорский?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 11:05
Политкухня
"Властям помогает апатия" 1
Карельский политолог Олег Реут считает, что политическая ситуация в республике развивается по инерционному сценарию.
Новые технологии на службе ЖКХ
Сегодня 09:30
Верните детей в школы! 1
21.12.2020 17:34
Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой 2
21.12.2020 16:05
За руку теперь не ловят 3
18.12.2020 16:01
Вся аналитика

Чтиво

21.12.2020 16:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Скупой платит осложнениями
21.12.2020 15:22
"Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда" 7
21.12.2020 11:15
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»