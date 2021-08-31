Власти Карелии намерены учредить Фонд грантов главы республики

Ежегодные расходы карельского бюджета на деятельность фонда составят более 5 миллионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился в Законодательное собрание республики с просьбой согласовать решение карельского кабинета министров о создании в регионе нового фонда. Речь идет о Фонде грантов главы республики, учредителем которого выступит министерство национальной и региональной политики Карелии. Через этот фонд республиканские власти намерены оказывать финансовую поддержку социальным проектам некоммерческих организаций.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления карельского парламента, которое предстоит обсудить депутатам, на обеспечение деятельности нового фонда потребуется ежегодное финансирование из республиканского бюджета. Предполагается, что ежегодные бюджетные траты на эти цели составят более 5 миллионов рублей.