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«Не надо нас делить на тех, кто больше Родину любит»: депутаты в Карелии поспорили из-за проекта бюджета

Новости. Политика
15:26, 04 Декабря 2022
фото: ЗС РК

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Депутаты из оппозиционных фракций в парламенте Карелии не смогли добиться принятия ни одной своей поправки к проекту бюджета и решили, что их ущемляют по партийному признаку.

Парламент Карелии при обсуждении проекта бюджета на 2023 год во втором чтении принял 55 поправок — рекордное количество за последние годы работы ЗакСобрания. Большинство из этих поправок касается финансирования множества социальных объектов на территории республики. Но их могло бы быть намного больше. Еще почти 30 поправок не нашли поддержки у основной части депутатского корпуса. Это вызвало возмущение среди представителей оппозиционных фракций. По их словам, «за бортом» оказались только те поправки, которые предлагали депутаты, не входящие в партию «Единая Россия».

«Мы все представляем своих избирателей, — заявил  представитель „Справедливой России“ Александр Федичев. — И сейчас в тяжелое для нашей страны время, не надо нас делить на лагеря, кто больше Родину любит, кто меньше. Мы обсуждаем основной финансовый документ, по которому будем жить весь следующий год. Наверное, здесь важно мнение каждого депутата. И то, что они вносят по изменению бюджета, надо внимательно рассматривать».

Что на это ответили «единороссы», читайте в статье «Столицы на Онего».

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