Власти Карелии намерены вернуться к вопросу о приватизации акций "Кареллеспрома"

Правительство Карелии планирует вновь рассмотреть возможность приватизации государственного пакета акций лесопромышленного холдинга "Кареллеспром", включенного в программу приватизации в 2017 году.

В собственности правительства находится 50,38% акций "Кареллеспрома". Segezha Group предлагает властям Карелии выставить пакет, равный тому, которым владеет холдинг. При этом у правительства республики останется пакет акций, размер которого позволит влиять на принятие решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью "Кареллеспрома».

По сведениям Segezha Group, выкупить государственный пакет акций готов Кондоподский ЦБК.

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