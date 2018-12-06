13:17, 06 Декабря 2018
Власти Карелии намерены вернуться к вопросу о приватизации акций "Кареллеспрома"
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Правительство Карелии планирует вновь рассмотреть возможность приватизации государственного пакета акций лесопромышленного холдинга "Кареллеспром", включенного в программу приватизации в 2017 году.
В собственности правительства находится 50,38% акций "Кареллеспрома". Segezha Group предлагает властям Карелии выставить пакет, равный тому, которым владеет холдинг. При этом у правительства республики останется пакет акций, размер которого позволит влиять на принятие решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью "Кареллеспрома».
По сведениям Segezha Group, выкупить государственный пакет акций готов Кондоподский ЦБК.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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