Власти Карелии направили 100 млн рублей на покупку новых автобусов

Ранее жители Карелии часто жаловались на срывы автобусных рейсов из-за регулярных поломок техники.

Средства в размере 100 млн рублей предусмотрены бюджетом Карелии на 2019 год. Деньги будут направлены на закупку автобусов для ГУП РК "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс — Сервис". Об этом сообщается в материалах Минтранса, предоставленных на заседание комиссии по вопросам развития транспорта республиканского Заксобрания.

За счет бюджетных средств планируется приобрести 16 новых автобусов большого и среднего классов междугороднего (6 ед.) и пригородного (10 ед.) исполнения.

По состоянию на 30 сентября уже определены победители аукционов, с которыми заключены государственные контракты на поставку всех 16 автобусов.

Какие автобусы выйдут на линию, читайте на сайте "Вести Карелии".