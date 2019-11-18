Власти Карелии назвали дороги, которые отремонтируют в 2020 году

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В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона сообщили о планах по ремонту магистралей на 2020 год.
На ремонт карельских дорог в 2020 году предусмотрено 1,8 млрд рублей. На эти средства запланировано обновление 127 километров автотрасс.
Какие дороги власти планируют отремонтировать, читайте на сайте "Вести Карелии".
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