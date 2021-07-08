Власти Карелии не готовы брать пример с Финляндии, сократившей форелеводство ради защиты озер

Карелия обогнала Финляндию в развитии форелеводства на внутренних водоемах, потому что финские власти пошли по пути защиты своих озер от вредного воздействия рыбоводных хозяйств.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии это признают, но не готовы воспользоваться опытом соседней страны.

Позицию ведомства высказал начальник отдела Минсельхоза Евгений Рекин на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии. «Карелия по сравнению с Финляндией шагнула вперед по выращиванию объектов аквакультуры на внутренних водоемах в силу того, что мы знаем, что законодательством Финляндии выращивание объектов аквакультуры на внутренних водоемах с некоторого времени нормативно было сокращено и субъекты бизнеса ушли в Балтику и так далее. Но мы в России живем, в Карелии на сегодняшний день. Поэтому Финляндия Финляндией… но мы в этом моменте обогнали Финляндию», — сказал Рекин. На вопрос, почему финские власти пошли по такому пути, ответил председатель парламентского комитета Тимур Зорняков. «Ответ очень очевидный и понятный. Потому что там (в Финляндии — прим. ред.) экологическая сторона преобладает над экономической… Хотя я думаю, что проблема актуальна для всех, кто выращивает форель во внутренних водоемах, которые потом годами не могут восстановиться от того ущерба, урона, который им был нанесен…», — считает депутат. Власти обещают минимизировать вред от форелеводства — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».