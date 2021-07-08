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Власти Карелии не готовы брать пример с Финляндии, сократившей форелеводство ради защиты озер

Новости. Общество
12:47, 09 Июля 2021
фото: "Республика" / Лилия Кончакова

Карелия обогнала Финляндию в развитии форелеводства на внутренних водоемах, потому что финские власти пошли по пути защиты своих озер от вредного воздействия рыбоводных хозяйств.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии это признают, но не готовы воспользоваться опытом соседней страны.

Позицию ведомства высказал начальник отдела Минсельхоза Евгений Рекин на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии.

«Карелия по сравнению с Финляндией шагнула вперед по выращиванию объектов аквакультуры на внутренних водоемах в силу того, что мы знаем, что законодательством Финляндии выращивание объектов аквакультуры на внутренних водоемах с некоторого времени нормативно было сокращено и субъекты бизнеса ушли в Балтику и так далее. Но мы в России живем, в Карелии на сегодняшний день. Поэтому Финляндия Финляндией… но мы в этом моменте обогнали Финляндию», — сказал Рекин.

На вопрос, почему финские власти пошли по такому пути, ответил председатель парламентского комитета Тимур Зорняков.

«Ответ очень очевидный и понятный. Потому что там (в Финляндии — прим. ред.) экологическая сторона преобладает над экономической… Хотя я думаю, что проблема актуальна для всех, кто выращивает форель во внутренних водоемах, которые потом годами не могут восстановиться от того ущерба, урона, который им был нанесен…», — считает депутат.

Власти обещают минимизировать  вред от форелеводства — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Серж
2021-07-09 14:59:40
Не до сокращения , бабло надо делать . В этой пищевой цепочке столько чинуш в россии кормится . им не до экологии .
юнипер95
2021-07-09 14:38:07
чего они сократили? Сначала за....ли озера, а теперь типа о природе заботятся
баян
2021-07-09 13:55:04
Вы везде шагаете в перейди планеты всей. Только почему то по итогу задница? Может уже подумать об другом
Всевышний смотрит за всем
2021-07-09 13:19:17
Не надо сравнивать экологически чистую Финляндию с заваленной мусором страну третьего мира.....не катит...
наташка
2021-07-09 13:05:05
Власти карелии не собираются плясать под дудку це эуропи и ихних агентов. Кому не нравится - валите туда, не держим.
Off
2021-07-09 13:15:36
наташка, мужик , там ,кстати либераст интервью давал ..Почему не визжишь ? :)
кир
2021-07-09 12:57:26
Наши с оккупантов бывших пример не берут. Ещё раны не зажили, - сказал кот.
Гость
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