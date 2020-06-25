Власти Карелии не станут финансово помогать владельцу закрывшегося градообразующего завода

Власти Карелии не станут оказывать финансовую поддержку собственнику остановленного завода "Карелия ДСП", потому что не верят в использование этих денег на возобновление производства.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"В экономике такое бывает, что предприятия выкупают не самые эффективные собственники… С нынешним владельцем предприятия, мы полагаем, невозможно проведение каких-то вопросов, связанных с кредитованием, с материальной поддержкой, учитывая, что по нашим обоснованным опасениям, эти деньги в общем то уйдут и не будут использованы на развитие производства", - сказал Парфенчиков. На что рассчитывают власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".