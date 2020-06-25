890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков назвал своей заслугой попадание Карелии в особый список отстающих регионов 10
Сегодня 12:53
Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО) 5
Сегодня 10:37
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы"
Сегодня 12:40
Жителей Карелии предупреждают о многочисленных изменениях в расписании автовокзала
Сегодня 07:15
Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО) 10
Сегодня 15:21

Власти Карелии не станут финансово помогать владельцу закрывшегося градообразующего завода

Новости. Экономика
15:18, 25 Июня 2020
фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин
Загрузка...

Власти Карелии не станут оказывать финансовую поддержку собственнику остановленного завода "Карелия ДСП", потому что не верят в использование этих денег на возобновление производства.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"В экономике такое бывает, что предприятия выкупают не самые эффективные собственники… С нынешним владельцем предприятия, мы полагаем, невозможно проведение каких-то вопросов, связанных с кредитованием, с материальной поддержкой, учитывая, что по нашим обоснованным опасениям, эти деньги в общем то уйдут и не будут использованы на развитие производства", - сказал Парфенчиков.

На что рассчитывают власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-25 15:33:06
Не доверяют собственнику, не входит в круг доверяемых лиц, а что люди останутся без рабочих мест и градообразующий завод закроется, пофиг. Зато доверяли собственнику сгоревшего завода "Финтэк", которому было выделено 200 млн. бюджетных рублей и этот завод считался приаритетным инвестиционным объектом. И почему они ещё на свободе???
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

Сегодня 12:40
Обществоведение
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы"
В интервью "Столице на Онего" спикер Петросовета рассказал об усилении контроля за качеством ремонта дорог и реализации проектов благоустройства.
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 23
19.06.2020 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»