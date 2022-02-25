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Власти Карелии объяснили «как мы будем жить в условиях новых санкций»

Новости. Общество
16:08, 28 Февраля 2022

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Жителям Карелии можно не бояться дефицита продуктов и резких скачков цен, уверяют руководители республики.

Чтобы убедить в этом население, Минимущества Карелии опубликовало на своей официальной странице Вконтакте иллюстративный материал под названием «Как мы будем жить в условиях новых санкций».

«Россия может обеспечивать себя зерном и продуктами его переработки, сахаром и растительным маслом, мясом и рыбой, молочной продукцией, овощами и фруктами… Ритейлеры поддерживают запас товара по основным социально-значимым категориям — минимум на 40 дней, по бакалее — на 50-70 дней, средствам гигиены — свыше 70 дней», — говорится в материале.

Кроме того, утверждается, что «фармдистрибьюторы в штатном режиме отгружают лекарства в аптеки и медучреждения по всей стране».

«Скачки цен исключаются благодаря госрегулированию цен на жизненно важные лекарственные препараты, фиксации оптовых и розничных надбавок», — сказано в подписи под одной из иллюстраций.

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2022-02-28 16:26:44
заходят маленькие люди
в большой и важный кабинет
и исчезают в топком ворсе
вручную тканого ковра
User
2022-02-28 16:25:05
Мы-то как-нибудь будем, не привыкать! За гамбургского депутата волнительно. Куда теперь "честно заработанное" тратить будет? Даже внукам на леденцы теперь не отправить.
Гость
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