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Новости. Общество
14:34, 19 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

Власти Карелии объяснили, почему Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места

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Карельские чиновники не раскрывают имена экспертов, которые высказались против включения аллеи в Перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Руководство управления по охране объектов культурного наследия Карелии дало официальное разъяснение, почему республиканские власти отказали Аллее городов-побратимов в Петрозаводске в придании ей статуса достопримечательного места. Напомним, этот статус и включение аллеи вместе с расположенной на ней скульптурной композицией "Дерево дружбы" в Перечень выявленных объектов культурного наследия республики позволили бы защитить памятный знак от демонтажа и переноса его с площади Кирова. Однако в своем официальном письме начальник управления Юлия Алипова не назвала имен экспертов, не предоставила копий их заключений или протоколов совещаний, решивших судьбу "Дерева Дружбы".


Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова. Фото: Валерий Поташов

Как сообщила Алипова, "для принятия решения в отношении заявленного объекта "Аллея городов-побратимов" управлением был организован сбор необходимых сведений и проведено рабочее совещание с участием членов Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия, в том числе двух аттестованных экспертов Минкультуры России, а также двух членов Союза архитекторов". Никаких фамилий "членов Научно-экспертного совета", "аттестованных экспертов Минкультуры России" и "двух членов Союза архитекторов" республиканская чиновница не указала.

Читайте подробнее в статье "Приказ: объект не открывать".

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Комментарии

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кир
2019-09-19 15:42:02
Нашли объект культурного назначения. Нет его. Как нет по факту никаих побратимов и Украина нам наглядно показала.
насмешница
2019-09-19 15:19:01
4. Заключение историко-культурной экспертизы подлежит обязательному размещению федеральным органом охраны объектов культурного наследия, региональным органом охраны объектов культурного наследия на официальных сайтах указанных органов охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Изя
2019-09-19 15:47:08
насмешница, " Мутят" специально . Бояться общ.резонанса , т.к было уже обращение видных архитекторов Карелии против сноса " Дерева " .Бояться огласить список прикормленных .....-"экспертов-неэкспертов ( :)
насмешница
2019-09-19 16:16:34
Изя,
ничего не знаю,ихние проблемы. Требую исполнения Федерального закона!
Изя
2019-09-19 16:24:05
насмешница, И как ....получается требовать ? Может в пикет у Ленина 19 выйти с плакатом ???)))
Изя
2019-09-19 14:40:56
Против Главы никто не пошёл , мнения своего в черепушках у чиновников нет . Здравый смысл потерян полностью (((( :)
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