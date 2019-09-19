Власти Карелии объяснили, почему Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места

Карельские чиновники не раскрывают имена экспертов, которые высказались против включения аллеи в Перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Руководство управления по охране объектов культурного наследия Карелии дало официальное разъяснение, почему республиканские власти отказали Аллее городов-побратимов в Петрозаводске в придании ей статуса достопримечательного места. Напомним, этот статус и включение аллеи вместе с расположенной на ней скульптурной композицией "Дерево дружбы" в Перечень выявленных объектов культурного наследия республики позволили бы защитить памятный знак от демонтажа и переноса его с площади Кирова. Однако в своем официальном письме начальник управления Юлия Алипова не назвала имен экспертов, не предоставила копий их заключений или протоколов совещаний, решивших судьбу "Дерева Дружбы".



Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова. Фото: Валерий Поташов

Как сообщила Алипова, "для принятия решения в отношении заявленного объекта "Аллея городов-побратимов" управлением был организован сбор необходимых сведений и проведено рабочее совещание с участием членов Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия, в том числе двух аттестованных экспертов Минкультуры России, а также двух членов Союза архитекторов". Никаких фамилий "членов Научно-экспертного совета", "аттестованных экспертов Минкультуры России" и "двух членов Союза архитекторов" республиканская чиновница не указала.

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