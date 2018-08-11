Власти Карелии отказались приглашать в республику иностранных мастеров тайского массажа

Комиссия отклонила заявки карельских работодателей о привлечении в республику иностранных педагогов и массажистов.

В Управлении труда и занятости Карелии состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции, привлечения и использования иностранных работников. Об этом сообщает паблик ведомства в соцсети "Вконтакте".

На комиссии, куда входят представители федеральных и региональных ведомств, рассмотрены заявки двух работодателей о потребности в привлечении 20 иностранных работников на 2019 год. Это 16 педагогов дополнительного образования и 4 массажиста, владеющих методикой тайского массажа. Также рассмотрена заявка одного работодателя об увеличении потребности в привлечении шести иностранных работников на 2018 год.

Комиссией принято решение об отклонении указанных заявок, с учетом возможности удовлетворения потребности в рабочей силе по заявленным профессиям за счет региональных трудовых ресурсов.

На этот год республике выделена квота на привлечение иностранных работников из стран с визовым порядком въезда в количестве 9 единиц (1 менеджер, 4 педагога дополнительного образования, 4 массажиста), в 2017 году квота была установлена в количестве 7 единиц (1 менеджер, 2 педагога дополнительного образования, 3 массажиста, 1 спортивный тренер).