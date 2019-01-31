Власти Карелии ожидают рост федеральных трансфертов в 2019 году на 7%

Власти Карелии планируют получить из федерального бюджета в качестве финансовой поддержки в 2019 году 22,1 млрд рублей, что на 7% больше поступлений предыдущего года.

Об этом сообщила ТАСС министр финансов республики Елена Антошина.

"На 2019 год федеральным бюджетом предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 22,1 млрд рублей, что на 7% или, на 1,5 млрд рублей больше 2018 года. Мы получаем дотации, субсидии и субвенции. Дотация по сравнению с 2018 годом снижена на 2,5 млрд рублей. Конечно, сказывается то, что Карелия показала увеличение собственных доходов, и то, что в 2018 году предоставлялись целевые средства на заработную плату. По целевой финансовой помощи сумма увеличилась на 3,9 млрд рублей и составит 11 млрд рублей", - сказала министр.

По ее словам, деньги, в частности, будут направлены на мероприятия национальных проектов в области образования, здравоохранения, жилищной сферы, сельского хозяйства. Среди них строительство детских садов и школ, газификация населенных пунктов. "Наравне с теми средствами, которые предоставляются из федерального бюджета, мы также предусмотрели в нашем бюджете средства на софинансирование и полностью обеспечили участие Карелии в национальных проектах", - отметила министр.

Также деньги будут направлены на федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия до 2020 года". На строительство дорог из федерального бюджета республика получит 2,6 млрд рублей.

По словам Антошиной, в 2018 году освоение федеральных денег составило 93%. Часть федеральных субсидий или субвенций оказалась невостребованной, некоторые средства не удалось освоить из-за непредоставления подрядчиками актов выполненных работ.

"Сейчас идет формирование отчета об исполнении бюджета республики за прошедший год, каждый момент будет проанализирован, будут сделаны выводы и приняты управленческие решения", - добавила министр.