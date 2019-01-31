Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:25, 31 Января 2019
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Власти Карелии ожидают рост федеральных трансфертов в 2019 году на 7%

Загрузка...

Власти Карелии планируют получить из федерального бюджета в качестве финансовой поддержки в 2019 году 22,1 млрд рублей, что на 7% больше поступлений предыдущего года.

Об этом сообщила ТАСС министр финансов республики Елена Антошина.

"На 2019 год федеральным бюджетом предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 22,1 млрд рублей, что на 7% или, на 1,5 млрд рублей больше 2018 года. Мы получаем дотации, субсидии и субвенции. Дотация по сравнению с 2018 годом снижена на 2,5 млрд рублей. Конечно, сказывается то, что Карелия показала увеличение собственных доходов, и то, что в 2018 году предоставлялись целевые средства на заработную плату. По целевой финансовой помощи сумма увеличилась на 3,9 млрд рублей и составит 11 млрд рублей", - сказала министр.

По ее словам, деньги, в частности, будут направлены на мероприятия национальных проектов в области образования, здравоохранения, жилищной сферы, сельского хозяйства. Среди них строительство детских садов и школ, газификация населенных пунктов. "Наравне с теми средствами, которые предоставляются из федерального бюджета, мы также предусмотрели в нашем бюджете средства на софинансирование и полностью обеспечили участие Карелии в национальных проектах", - отметила министр.

Также деньги будут направлены на федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия до 2020 года". На строительство дорог из федерального бюджета республика получит 2,6 млрд рублей.

По словам Антошиной, в 2018 году освоение федеральных денег составило 93%. Часть федеральных субсидий или субвенций оказалась невостребованной, некоторые средства не удалось освоить из-за непредоставления подрядчиками актов выполненных работ.

"Сейчас идет формирование отчета об исполнении бюджета республики за прошедший год, каждый момент будет проанализирован, будут сделаны выводы и приняты управленческие решения", - добавила министр.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

30.01.2019 16:17
Капитал
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Снежные полигоны
29.01.2019 10:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:54
Без политики
"Ну что, Андрюха, полечим правильно?"
К нам в Петрозаводск в Офтальмологический центр Карелии из Костромской области приехал настоящий земский доктор Андрей Александрович Воронцов - врач по профессии, диагност – по призванию.
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
29.01.2019 15:43
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
архив чтиво

Медиа

На Кондопожской ГЭС ТГК-1 в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям
30.01.2019 12:26
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»