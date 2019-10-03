Власти Карелии передадут трассу к госгранице в федеральную собственность

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Вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов сообщил, что власти региона рассматривают вопрос о передаче в федеральную собственность дороги "Кола" - Пяозерский - граница с Финляндией".
Об этом решении Родионов рассказал в Сети после посещения в составе карельской делегацией Финляндии. В Суоми чиновники из Карелии обсуждали вопросы развития туризма.
"Стоит отметить, что одним из важнейших инфраструктурных решений в реализации намеченных планов является возможная передача в федеральную собственность дороги регионального значения «Кола-Пяозерский- госграница»», - написал Дмитрий Родионов.
Подробнее - на сайте "Вести Карелии".
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