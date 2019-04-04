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Новости. Общество
13:18, 04 Апреля 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Власти Карелии планируют построить гостиницу и яхт-клуб за счет инвесторов

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Министерство экономического развития и промышленности республики назвало шесть инвестиционных проектов, которые получили поддержку региональных властей.

Министерство рассмотрело семь проектов, один из которых отправлен на доработку, сообщили в Минэке Карелии. Поддержку получили шесть инвестиционных проектов.

Первый из них предполагает создание на территории республики инженерно-технического центра по внедрению альтернативных технологий энергосбережения с понижением экологически вредных факторов.

Про остальные объекты читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-04-04 13:43:44
Интересная у нас жизнь . В этой новости пишут о строительстве яхт-клуба ,гостиниц ,кабаков , кемпингов и много еще чего для отдыха, неизвестно кого ,а в следующей ,что не могут организовать вывоз детей из школы-интерната . Вот и вся правда о приоритетах нашего правительства .
Grek
2019-04-04 13:37:54
Очередной объект для избранных . А для народа что ? Хоть бы свечной заводик построили .
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