Власти Карелии планируют построить гостиницу и яхт-клуб за счет инвесторов

Министерство экономического развития и промышленности республики назвало шесть инвестиционных проектов, которые получили поддержку региональных властей.

Министерство рассмотрело семь проектов, один из которых отправлен на доработку, сообщили в Минэке Карелии. Поддержку получили шесть инвестиционных проектов.

Первый из них предполагает создание на территории республики инженерно-технического центра по внедрению альтернативных технологий энергосбережения с понижением экологически вредных факторов.

Про остальные объекты читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".