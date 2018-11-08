Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
14:48, 08 Ноября 2018
фото: pixabay.com / Alicefoxa / CC0 Creative Commons

Власти Карелии планируют ускорить капремонт

По теме

Генпрокуратуру просят проверить безопасность пассажирских перевозок BlaBlaCar
08.11.18 16:26
Парфенчиков заметил, что стоимость участков под ИЖС напрямую зависит от природного газа
08.11.18 15:48
Покупка автомобиля Skoda у официального дилера в Москве
08.11.18 15:08
Все новости
Загрузка...

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев сообщил о планах увеличить темпы ремонта многоквартирных домов в республике.

На заседании правительства Карелии Олег Ермолаев сообщил о планах регионального Минстроя провести в следующем году капремонт 239 домов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Генпрокуратуру просят проверить безопасность пассажирских перевозок BlaBlaCar
08.11.18 16:26
Парфенчиков заметил, что стоимость участков под ИЖС напрямую зависит от природного газа
08.11.18 15:48
Покупка автомобиля Skoda у официального дилера в Москве
08.11.18 15:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-11-08 15:47:15
Так как же вы увеличите темпы , если вы ничего в строительстве не понимаете . Как можно работать в должности министра , начальника УКС если ничего ни когда не строили , а только бумаги в кадрах и приставах перебирали .
zanoza
2018-11-08 15:27:00
"Для сравнения, в 2017 году в республике были проведены работы по капитальному ремонту 57 многоквартирных домов. В текущем году уже проведены работы в 60 многоквартирных домах. До конца года планируется завершить капремонт еще в семи домах, сообщил Ермолаев." Прогресс налицо :)
Беня
2018-11-08 15:07:49
Почему-то вспомнился анекдот про горбаческие перестроичные пельмени: треугольные, надкушенные и размороженные :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:50
Обществоведение
"У нас выходных не бывает"
Михаил Полыванчук, замдиректора компании "ТехРент", откровенно ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся уборки дорог в Петрозаводске.
 Карелия как сувенирный пряник 2
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 2
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
"Это административный и судебный произвол" 14
01.11.2018 15:26
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

Марш в годовщину Октябрьской революции в Петрозаводске 2018
07.11.2018 18:32
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»