Власти Карелии планируют ускорить капремонт

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев сообщил о планах увеличить темпы ремонта многоквартирных домов в республике.

На заседании правительства Карелии Олег Ермолаев сообщил о планах регионального Минстроя провести в следующем году капремонт 239 домов.

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