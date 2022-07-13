Власти Карелии поддержат строительство гостиниц при условии, что они не помешают населению

Бизнес в Карелии получит бюджетные субсидии на строительство девяти модульных гостиниц до конца 2022 года.

Об этом сообщили в Управлении по туризму Республики Карелия.

Претенденты на субсидии прошли конкурсный отбор.

«Чтобы не нанести ущерба интересам местных жителей, обязательным условием прохождения отбора было нахождение земельного участка, на котором планируется создание объекта размещения, на территориях, где законодательно разрешена гостиничная деятельность», — говорится в сообщении.

За счет субсидий будут построены два глемпинга в Пряжинском районе, глемпинг в Петрозаводске, модульная гостиница и глемпинг в Питкяранском районе, по одному глемпингу в Лоухском, Кондопожском, Олонецком и Прионежском районах. Также увеличится номерной фонд гостиницы в Сортавальском районе.