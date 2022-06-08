Власти Карелии помогут льготникам внести первый взнос по ипотеке

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился расширить программу льготной ипотеки для жителей республики.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

Воспользоваться мерами господдержки сможет несколько категорий граждан.



«Прежде всего, это переселенцы из аварийного жилья. Тем, кто выбирает денежную компенсацию, при оформлении ипотеки возместим часть средств на первоначальный взнос. Сумма выплаты — до 300 тысяч рублей. Кроме того, поможем с первоначальным взносом по ипотеке и тем жителям, кто страдает хронической почечной недостаточностью и нуждается в гемодиализе», — пояснил губернатор.

По его словам, механизм получения компенсаций сейчас прорабатывает правительство республики.