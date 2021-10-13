Власти Карелии помогут сохранить авиарейсы Петрозаводск — Минеральные Воды

Правительство Карелии готово выделить из бюджета дополнительное финансирование, чтобы сохранить авиарейсы Петрозаводск — Минеральные Воды до конца текущего года.

Это следует из проекта изменений в республиканском бюджете на 2021 год.

Согласно документу, планируется выделить из казны 2,2 млн рублей, чтобы компенсировать авиаперевозчику расходы на обслуживание этого маршрута до 31 декабря.

Авиарейсы между Петрозаводском в Минеральными Водами в июне открыла авиакомпания «РусЛайн». Дважды в неделю на этом направлении летают 50-местные самолеты Bombardier CRJ-100/200.