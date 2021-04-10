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Власти Карелии позабыли о старинной церкви в районе республики

Новости. Культура
16:55, 11 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.

«Я не ожидал увидеть такое в Карелии», – признался «Столице на Онего» известный исследователь деревянной архитектуры, профессор Берлинского университета Йенс Киклер после знакомства со старинной финской церковью в поселке Леппяниеми, которая считается в республике объектом культурного наследия регионального значения. По словам профессора, такие деревянные храмы более характерны для Западной Европы, но особенно удивило немецкого ученого довольно неплохое состояние памятника, пережившего две войны и не знавшего реставрации.

О высшем пилотаже финской архитектуры читайте здесь.

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