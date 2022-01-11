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Власти Карелии предоставили «Карельскому экологическому оператору» землю без торгов в поселке Импилахти

Новости. Экономика
14:34, 12 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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На земельном участке площадью более 25 тысяч квадратных метров планируется построить мусороперегрузочную площадку.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении компании «Карельский экологический оператор» права аренды земельного участка площадью более 25 тысяч квадратных метров без проведения торгов в поселке Импилахти Питкярантского района. Как говорится в губернаторском распоряжении, земля выделена компании под строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки.

Напомним, «Карельский экологический оператор» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В конце прошлого года директор компании Иван Новиков был арестован по подозрению в даче взятки в крупном размере.   

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Комментарии

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Вася
2022-01-12 14:59:11
бензоколонка взбесилась , к чему всё это ?
Гость
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