Власти Карелии предоставили «Карельскому экологическому оператору» землю без торгов в поселке Импилахти

На земельном участке площадью более 25 тысяч квадратных метров планируется построить мусороперегрузочную площадку.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении компании «Карельский экологический оператор» права аренды земельного участка площадью более 25 тысяч квадратных метров без проведения торгов в поселке Импилахти Питкярантского района. Как говорится в губернаторском распоряжении, земля выделена компании под строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки.

Напомним, «Карельский экологический оператор» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В конце прошлого года директор компании Иван Новиков был арестован по подозрению в даче взятки в крупном размере.