Власти Карелии раскрыли планы по налоговым льготам для малого и среднего бизнеса

Изменения в законодательстве, запланированные правительством Карелии, предполагают снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в 2022 году.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия», который поступил в парламент.

В частности, власти готовы продлить введенные на 2021 год пониженные ставки налога для организаций на упрощенной системе налогообложения.

Планируется объявить «налоговые каникулы» для предпринимателей, которые намерены заняться гостиничным бизнесом или другим аналогичным видом деятельности по предоставлению жилья туристам. Каникулы будут предназначены для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено снижение налога для фирм, которые занимаются организацией отдыха и оздоровления детей и отмена налога на имущество для собственников объектов культурного наследия.

Еще ряд преференций коснется резидентов Арктической зоны.