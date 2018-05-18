Власти Карелии рассказали, почему дома гниют после капремонта

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Председатель Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев назвал "болевые точки", проводимого в Карелии капитального ремонта.
Темнышев заявил о необходимости сноса половины домов, которые изначально предполагалось восстанавливать по программе капремонта, сообщают "Вести Карелии".
"У нас не такое большое количество домов, которые сегодня будут подлежать капитальному ремонту, потому что половину из них надо сносить",- заявил Темнышев.
Подробнее читайте в материале издания.
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