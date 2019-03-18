Власти Карелии смягчат требования к зарплатам в определенных компаниях

Правительство Карелии готово смягчить одно из требований, предъявляемых к частным компаниям, которые претендуют на получение государственной поддержки – оно касается размеров зарплаты персонала.

Согласно действующей редакции закона, получать государственную поддержку не могут компании-инвесторы, которые платят своим работниками зарплату ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Правительство планирует смягчить этот запрет – в господдержке будет отказано лишь в том случае, если зарплата работников компании ниже прожиточного минимума.

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