Власти Карелии смягчат требования к зарплатам в определенных компаниях

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Правительство Карелии готово смягчить одно из требований, предъявляемых к частным компаниям, которые претендуют на получение государственной поддержки – оно касается размеров зарплаты персонала.
Согласно действующей редакции закона, получать государственную поддержку не могут компании-инвесторы, которые платят своим работниками зарплату ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Правительство планирует смягчить этот запрет – в господдержке будет отказано лишь в том случае, если зарплата работников компании ниже прожиточного минимума.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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