Власти Карелии убедили Минстрой России, что в высотных домах не нужны мусоропроводы

Министерство строительства России поддержало предложение властей Карелии исключить из перечня обязательных требований к строительству жилья устройство мусоропроводов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам его встречи с с министром строительства России Иреком Файзуллиным.

"Министр поддержал наше предложение об исключении из обязательного перечня требования к устройству мусоропроводов в многоквартирных жилых домах выше четырех этажей. Новая система обращения с твердыми отходами предусматривает, в том числе и раздельный сбор мусора, поэтому подобное требование постепенно утрачивает актуальность. Кроме того, его отмена может привести к снижению стоимости жилья за счет экономии на проектировании и строительстве", - написал губернатор.

