Власти Карелии усилят контроль за масочным режимом на транспорте

В Карелии усилен контроль за соблюдением мер против коронавируса на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает Минтранс региона.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин заявил о необходимости усиления контроля за соблюдением антиковидных мер на вокзалах и железнодорожных станциях.

Щебекин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, сообщают в Минтрансе. В мероприятии приняли участие представители территориального управления Октябрьской железной дороги, руководство железнодорожного вокзала Петрозаводска, работники транспортной полиции.

«В ходе совещания Сергей Щебекин отметил, что сегодня на вокзалах и железнодорожных станциях в республике реализуется комплекс противоэпидемиологических мер, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в соответствии с поручением Главы Республики Карелии Артура Парфенчикова необходимо активизировать работу по информированию пассажиров о важности использования средств индивидуальной защиты на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщает Минтранс республики.

Сергей Щебекин напомнил, что контроль за соблюдением масочного режима должен осуществляться также правоохранительными органами, а нарушителей необходимо привлекать к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета.