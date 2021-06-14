«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче паспортов коллективного иммунитета организациям, где вакцинированы более 60% сотрудников.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в ходе горячей линии, посвященной росту заболеваемости коронавирусом в республике.

Как пояснил Парфенчиков, 15 июня он подписал распоряжение, согласно которому учреждениям и организациям, где вакцинацию от коронавируса прошли более 60% сотрудников, будут выдавать так называемые «зеленые паспорта».

По словам главы Карелии, организации с паспортами коллективного иммунитета получат преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

«Это не дискриминация, это объективный подход. К таким организациям будет другое отношение. Мы считаем, это справедливо», - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии привел несколько примеров. Он сказал, что кафе и рестораны с «зелеными паспортами» смогут работать в случае введения ограничительных мер. Кроме этого, школы, где привиты более 60% сотрудников, с большей долей вероятности смогут работать в очном режиме, не переходя на дистант.