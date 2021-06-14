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«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Новости. Общество
18:29, 15 Июня 2021
фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче паспортов коллективного иммунитета организациям, где вакцинированы более 60% сотрудников.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в ходе горячей линии, посвященной росту заболеваемости коронавирусом в республике.

Как пояснил Парфенчиков, 15 июня он подписал распоряжение, согласно которому учреждениям и организациям, где вакцинацию от коронавируса прошли более 60% сотрудников, будут выдавать так называемые «зеленые паспорта».

По словам главы Карелии, организации с паспортами коллективного иммунитета получат преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

«Это не дискриминация, это объективный подход. К таким организациям будет другое отношение. Мы считаем, это справедливо», - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии привел несколько примеров. Он сказал, что кафе и рестораны с «зелеными паспортами» смогут работать в случае введения ограничительных мер. Кроме этого, школы, где привиты более 60% сотрудников, с большей долей вероятности смогут работать в очном режиме, не переходя на дистант.

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Комментарии

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drug
2021-06-15 20:01:06
Ну теперь все чиновники и рестораны будут работать сутками.
карел
2021-06-15 19:55:24
Позор , не лидер , стыдно за него .
карел
2021-06-15 19:43:17
Это беспредел и беззаконие , Парфечиков !!!
Дима
2021-06-15 19:34:50
ВОЗ одобрит российскую жижку - тогда можно и привиться. Пока что это сомнительная история а-ля арбидол: нигде, кроме РФ и постсоветского пространства не применяется. Завезли бы нормальную вакцину типа Пфайзера лучше.
12345
2021-06-15 19:32:06
а какое "другое отношение"?
Саныч
2021-06-15 19:26:48
Мегамозг за работой. Как привитое кафе спасет посетителей?
Изя
2021-06-15 19:24:17
С вакцинадией не идёт , бабло не идёт , фуфло не проходит , надо и ресурс врубить , али авторитета нет :)
zanoza
2021-06-15 19:15:18
Во как, разрешат работать! Приплыли!
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