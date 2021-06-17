Власти Карелии установили зону охраны братской могилы на дороге Кочкома-Реболы

В братской могиле захоронены советские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Правительство Карелии установило зону охраны братской могилы советских воинов, захороненных на 35 километре автомобильной дороги Кочкома-Реболы в Сегежском районе. Братская могила погибших в Великой Отечественной войне является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно правительственному постановлению, в охранной зоне памятника запрещены строительные работы, предоставление земельных участков и организация мест размещения бытовых отходов. Площадь охранной зоны составляет более 220 квадратных метров.