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Власти Карелии установили зону охраны братской могилы на дороге Кочкома-Реболы

Новости. Общество
14:44, 17 Июня 2021
фото: © monuments.karelia.ru

В братской могиле захоронены советские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Правительство Карелии установило зону охраны братской могилы советских воинов, захороненных на 35 километре автомобильной дороги Кочкома-Реболы в Сегежском районе. Братская могила погибших в Великой Отечественной войне является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно правительственному постановлению, в охранной зоне памятника запрещены строительные работы, предоставление земельных участков и организация мест размещения бытовых отходов. Площадь охранной зоны составляет более 220 квадратных метров.   

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Комментарии

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кир
2021-06-17 15:06:06
Много парней, которым едва 18 лет исполнилось, погибли. Вечная им память.
Урбанист
2021-06-17 14:49:29
Для яблочнутых это как кость в горле.
Гость
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