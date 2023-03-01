Власти Карелии утверждают, что у лыжной трассы «Фонтаны» не планируется строительство объектов капитального строительства

В республиканском правительстве прокомментировали выделение земельных участков в лесопарковой зоне Петрозаводска под размещение центра спорта и отдыха.

На переданных ООО «Торговая компания «Онего» земельных участках в районе лыжной трассы «Фонтаны» в Петрозаводске не планируется размещение объектов капитального строительства. Об этом «Столице на Онего» сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

«Земельные участки … отнесены к категории «земли населенных пунктов», находятся в территориальной зоне городских лесопарков (Рлп), имеют вид разрешенного использования «Природно-познавательный туризм. Площадки для занятий спортом. Территориальная зона Рлп – зона городских лесопарков. Согласно действующему Генеральному плану г. Петрозаводска данная территория отнесена к функциональной зоне «РЛ. Зона лесопарков», – пояснил карельский министр.

Напомним, в феврале правительство Карелии распорядилось передать в аренду ООО «Торговая компания «Онего» два земельных участка в Петрозаводске общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Оба участка прилегают к популярной в карельской столице лыжной трассе «Фонтаны» и фактически являются городскими лесами.

Согласно правительственному документу, торговая компания «Онего» получила эти участки без торгов: на них планируется построить объект социально-культурного назначения под названием «Центр спорта и отдыха «Фонтаны».

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