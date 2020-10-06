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Власти Карелии в очередной раз проваливают план по продаже региональных активов

Новости. Экономика
10:53, 07 Октября 2020
фото: ©Столица на Онего
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К началу осени годовой план оказался выполнен всего на 3%.

По итогам января-августа 2020 года объем поступлений в карельскую казну доходов от продажи материальных и нематериальных активов составил всего около 10 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 61%.

Всего в нынешнем году власти Карелии рассчитывали продать региональных активов на 335 миллионов рублей. Однако, как следует из отчета об исполнении республиканского бюджета за восемь месяцев, опубликованного карельским Минфином, годовой план по сбору этого вида доходов оказался выполнен всего на 3%.   

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Комментарии

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Влад
2020-10-07 11:04:11
Не фига они мышей не ловят ,пусть обратно пригласят на работу Маркова и Орлова . Они все продадут и свое и чужое. Опят не пропьешь./vk.com/id299478061 Отжигали ,как могли .
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