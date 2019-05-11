Власти Карелии выделили более 100 млн рублей на разработку документации для строительства очистных сооружений

Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.

Депутаты Законодательного собрания РК одобрили увеличение региональной казны на 2 миллиарда 430 миллиона рублей. Новый документ в первую очередь касается расходной части бюджета, распределяя деньги от дополнительных доходов по отдельным отраслям и муниципалитетам.

Еще 103,7 млн рублей пойдут на разработку проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений в Беломорске (59,5 млн руб.), Пудоже (14,6 млн руб.), Суоярви (22,8 млн руб.) и Прионежском районе (6,8 млн руб.).

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