16:00, 11 Мая 2019
Власти Карелии выделили более 100 млн рублей на разработку документации для строительства очистных сооружений
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Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
Депутаты Законодательного собрания РК одобрили увеличение региональной казны на 2 миллиарда 430 миллиона рублей. Новый документ в первую очередь касается расходной части бюджета, распределяя деньги от дополнительных доходов по отдельным отраслям и муниципалитетам.
Еще 103,7 млн рублей пойдут на разработку проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений в Беломорске (59,5 млн руб.), Пудоже (14,6 млн руб.), Суоярви (22,8 млн руб.) и Прионежском районе (6,8 млн руб.).
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