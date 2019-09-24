Власти Карелии выделили производителю крупы деньги на развитие

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Власти Карелии выделили 1,6 млн рублей карельской компании ООО "Ярмарка ППИ" в рамках стратегии поддержки малого и среднего бизнеса.
Компания "Ярмарка ППИ" получила 1 млн 600 тыс. рублей на возмещение затрат на приобретение оборудования и развитие производства в качестве господдержки.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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